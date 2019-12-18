Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti

6 saat önce

Artvin'de küçükbaş hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşen 64 yaşındaki çoban Resul Çoruh hayatını kaybetti.

Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti, System.String[]

Artvin'de küçükbaş hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşen 64 yaşındaki çoban Resul Çoruh hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Artvin merkez Kalburlu köyünde çobanlık yapan Resul Çoruh, oğlu Emre Çoruh'la hayvanlarını otlatmak için sabahın erken saatlerinde evden çıktı. Baba Resul Çoruh kayalık alanda hayvanlarını otlattığı sırada 50 metrelik yamaçtan düştü. Babasının düştüğünü gören Emre Çoruh jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma, AFAD ve 112 ekipleri düşen adama ulaştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Resul Çoruh'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsiye gönderilecek. - ARTVİN

Jandarma, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz
CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Son Dakika Haberleri
20:43 Hindistan Dışişleri ve Savunma Bakanları ABD'de - Son Dakika Haber
20:42 Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü tedbiri almak konusunda planlamalarımız hazır - Son Dakika Haber
20:40 İstanbulspor - F.Bahçe maçı başladı! Canlı anlatım - Son Dakika Haber
20:23 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm... - Son Dakika Haber
20:22 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:48:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]