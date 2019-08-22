Son Dakika Haberleri: Kayalıklardan düşen çoban, helikopterle kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kayalıklardan düşen çoban, helikopterle kurtarıldı

52 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, askeri helikopterle kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, askeri helikopterle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Elmadalı köyünde çobanlık yapan İbrahim Ayseli (24), sürüsünü otlattığı sırada kayalıklardan dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralının bulunduğu bölgeye ambulansla ulaşılamaması üzerine helikopter talebinde bulundu.

Bölgeye yönlendirilen askeri helikopterle kurtarılarak kent merkezine sevk edilen yaralı, burada nakledildiği ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'nın Bielefeld şehrinin var olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro ödül verilecek
91 yaşındaki adamın akciğerinden 10 santimetrelik çivi çıktı Zonguldak'taki heyelanda 6 ev çöktü, 20 kişi evsiz kaldı HDP'li meclis üyesi "Etnik köken siyaseti yapıyorsunuz" diyerek partisinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:40:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayalıklardan düşen çoban, helikopterle kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]