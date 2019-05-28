Son Dakika Haberleri: Kayalıklardan düşen Çoban Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Kayalıklardan düşen Çoban Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

13 dakika önce

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde kayalıklardan düşen çobana saatlerce yapılan yürüyüşten sonra ulaşıldı.

Kayalıklardan düşen Çoban Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı, System.String[]
Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde kayalıklardan düşen çobana saatlerce yapılan yürüyüşten sonra ulaşıldı.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesine bağlı Osman köy kırsalında Hayati Berkay hayvan otlatırken kayalıklardan düşerek yaralandı. Yaralı çobanı Jandarma Afad ve 112 acil ekipleri kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan ekipler yaralı çobana ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çoban 10 kilometrelik yürüyüşün ardından ambulansa konularak Iğdır Devlet hastanesine kaldırıldı. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:31 Kaynak: İHA
AFAD, Jandarma, Tuzluca, Iğdır, Güncel
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