Kayalıklardan düşen çoban yaralandı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde havyan otlatırken kayalıklardan düşen çoban Mustafa Burgaç (55), yaralandı.
Yarbaşı beldesi Merkez Mahallesi'nde gün içerisinde hayvan otlatan çoban Mustafa Burgaç, dengesini kaybedip, kayalıklardan düştü. Burgaç'ın yardım çığlıklarını duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Burgaç, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Burgaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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