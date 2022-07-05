KAYALIKTAN DÜŞEN ÇOBAN, HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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KAYALIKTAN DÜŞEN ÇOBAN, HASTANEYE KALDIRILDI

05.07.2022 18:17

Adana'nın Aladağ ilçesinde keçi otlatırken kayalıklardan düşen ve sol ayağında kırıklar oluşan Mehmet Ali Barazama (19), mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde keçi otlatırken kayalıklardan düşen ve sol ayağında kırıklar oluşan Mehmet Ali Barazama (19), mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Barazama, hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Tırak Yaylası'nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, keçi otlatan çoban Mehmet Ali Barazama, dengesini kaybederek kayadan düştü. Barazama'nın sol bacağında kırıklar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan Barazama, Aladağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılalak tedavi altına alındı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYALIKTAN DÜŞEN ÇOBAN, HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

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