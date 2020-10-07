Kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı

07.10.2020 13:11
Kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Göller Köyünde ormanlık alana kaçan ineği yakalamaya çalışan 12 yaşındaki çocuk kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Göller Köyünde ormanlık alana kaçan ineği yakalamaya çalışan 12 yaşındaki çocuk kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Göller köyünde öğlen saatlerinde yaşandı. Ormanlık alana kaçan ineği aramak üzere bölgeye giden köylülerden 12 yaşındaki F.T. kayalıklardan geçerken ayağının kayması sonucu 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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