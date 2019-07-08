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Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

3 dakika önce

Sinop'ta kayalıklardan düşen bir çocuk hayatını kaybetti.

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Sinop'ta kayalıklardan düşen bir çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Akbaş Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Furkan Diri, pazar günü sabah saatlerinde inekleri otlatmak için araziye çıkardı. Ancak ineklerden bir tanesi kayalıklara yöneldi. Çocuk ineği kayalıklardan çıkarmak isterken inekle beraber kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Olayda çocuk feci şekilde can verdi. Arama çalışması başlatılan çocuğun cesedi saat 18.00 sıralarında köylüler tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:50 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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