Kayalıklardan düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklardan düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kayalıklardan düşen ineği itfaiye kurtardı

6 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağını kıran inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen ineği itfaiye kurtardı, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağını kıran inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Devetaş Mahallesinde meydana geldi. Kayalıklardan bir ineğin düştüğü ve ayağını kırdığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, Muradiye Belediye'ne ait iş makinesinin de yardımı ile yaklaşık 1 saatlik çalıma sonucu inek, düşüp mahsur kaldığı yerden kurtarılıp sahibine teslim edildi. - VAN

Muradiye, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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