Kayalıklardan düşen kadın yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denize girmek için kayalıkların olduğu yere giden kadın, aşağıya düşerek yaralandı. Yaralı kadının oğlu, haber yapmak için görüntü alan gazeteciyi darp etti.

Olay, Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (60), denize girmek için kayalıkların olduğu bölgeye gitti. Burada dolaşırken dengesini kaybeden kadın, aşağıya düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve can kurtaran ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kadının yanından inerek düştüğü yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Daha sonra bölgeye sevk edilen bota alınan yaşlı kadın, halk plajından çıkarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı annesini bırakıp gazeteciye saldırdı

Öte yandan, yaralı kadının oğlu C.E., olayı haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mert Gürenç'in görüntü çektiğini gördü. Annesinin yanından ayrılarak muhabirin yanına giden C.E., muhabiri görüntü almaması konusunda uyardı. Gürenç'in gazeteci olduğunu söylemesi üzerine küfürler eden şahıs, daha sonra muhabiri darp etti. Çevredeki vatandaşlar şahsı güçlükle zapt etti. Gürenç, hastaneden aldığı darp raporuyla polis merkezine giderek C.E. hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ