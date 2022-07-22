Kayalıklardan düşen kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayalıklardan düşen kadın yaralandı

22.07.2022 11:25
Kayalıklardan düşen kadın yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denize girmek için kayalıkların olduğu yere giden kadın, aşağıya düşerek yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denize girmek için kayalıkların olduğu yere giden kadın, aşağıya düşerek yaralandı. Yaralı kadının oğlu, haber yapmak için görüntü alan gazeteciyi darp etti.

Olay, Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (60), denize girmek için kayalıkların olduğu bölgeye gitti. Burada dolaşırken dengesini kaybeden kadın, aşağıya düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve can kurtaran ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kadının yanından inerek düştüğü yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Daha sonra bölgeye sevk edilen bota alınan yaşlı kadın, halk plajından çıkarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı annesini bırakıp gazeteciye saldırdı

Öte yandan, yaralı kadının oğlu C.E., olayı haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mert Gürenç'in görüntü çektiğini gördü. Annesinin yanından ayrılarak muhabirin yanına giden C.E., muhabiri görüntü almaması konusunda uyardı. Gürenç'in gazeteci olduğunu söylemesi üzerine küfürler eden şahıs, daha sonra muhabiri darp etti. Çevredeki vatandaşlar şahsı güçlükle zapt etti. Gürenç, hastaneden aldığı darp raporuyla polis merkezine giderek C.E. hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Tır tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Tır tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Geri dönüşüm deposu alev alev yandı Geri dönüşüm deposu alev alev yandı
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklardan düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:20 Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
11:13 Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:57 Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine "Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum" diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 11:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kayalıklardan düşen kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement