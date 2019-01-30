Kayalıklardan Düşen Karaca Koruma Altına Alındı

Ordu
'da vatandaşların yaralı halde bulduğu karaca tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İkizce
ilçesi Başönü Mahallesi mevkisinde dere içerisinde yaralı karaca bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar
Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından teslim alınan 3 yaşındaki karacanın kayalıklardan düştüğü tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, yaralı karacayı Ulubey
ilçesindeki anlaşmalı veterinere götürdü.
Veteriner Eren Yeşilkaş tarafından tedavisine başlanan karacanın, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı kaydedildi.
Yeşilkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karacanın çeşitli yerlerinden yaralandığının görüldüğünü belirterek, "Kayalıklardan düştüğünü belirlediğimiz karacanın sağlığına kavuşması için tedavisine başladık. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşturacağız." dedi.
Yaralı karacayı kendilerine ulaştıran duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Yeşilkaş, bu tür hayvanların çok hassas olduğunu ve doğal ortamlarında korkutulmaması gerektiğini vurguladı.
Yeşilkaş, yaralı karacanın tedavi sürecinin iyi gittiğini dile getirdi.