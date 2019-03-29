Kayalıklardan Düşen Karaca Tedavi Edildi

BARTIN'da, ormanlık alanda kayalıklardan düştüğü tahmin edilen karaca, tedavi edilerek doğaya salındı.

BARTIN'da, ormanlık alanda kayalıklardan düştüğü tahmin edilen karaca, tedavi edilerek doğaya salındı.



?Merkeze bağlı Arıt köyünde ormanlık alanda yaralı karacayı gören köylüler, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Köylüler, karacayı köye getirerek sakinleştirdi. Gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, karacayı teslim alarak kent merkezinde veteriner kliniğine götürdü. Vücudunda ezilmeler olan karaca, veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salındı.



- Bartın

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