Son Dakika Haberleri: Kayalıklardan düşen kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (2)
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Kayalıklardan düşen kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (2)

1 saat önce

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinin kırsal Bağbaşı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı dağlık alanda, dengesini kaybedip, 260 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen Esat Yoruh'un (35), cansız bedenine ulaşıldı.

Kayalıklardan düşen kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (2), System.String[]

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Denizli'nin  Pamukkale ilçesinin kırsal Bağbaşı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı dağlık alanda, dengesini kaybedip, 260 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen Esat Yoruh'un (35), cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla, sedyeyle halata bağlanıp bulunduğu yerden çıkarılan Yoruh'un cenazesi,  Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
Denizli, Bağbaşı, Pamukkale, Güncel
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