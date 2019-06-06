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Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

22 dakika önce

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı, System.String[]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Pülümür ilçesine bağlı Erzincan sınırındaki Kırdım köyü kırsalına arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden Seyit Ali Demir (42), karla kaplı kayalık bölgede gezerken dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan ve hareket etme güçlüğü yaşayan Demir'in arkadaşlarının da durumu Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.
112 Acil Sağlık personeli ile yola çıkan AFAD ekipleri de yaya olarak yapılan uzun bir yolculuğun ardından Demir'in bulunduğu bölgeye ulaştı.
Olay yerinde sağlık personelince ilk müdahalesi yapılarak sedyeye alınan Demir, yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından Kırdım köyüne getirildi.
Demir, bölgede hazır bekleyen ambulansa alınarak tedavisinin yapılabilmesi için Erzincan'daki bir hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:11 Kaynak: AA
Tunceli, AFAD, Pülümür, Güncel
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