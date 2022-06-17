Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

17.06.2022 17:38

Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı Tokat'ta kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri halat yardımı ile kurtardı.

Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

TOKAT - Tokat'ta kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri halat yardımı ile kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay; Büyükbeybağı Mahallesi Bulguroğlu çiftliği yolu üzerinde meydana geldi. Bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve AFAD bölgeye sevk edildi. Ekipler İ.Y'yi kurtarmak için harekete geçti. Halatlarla bağlanan şahıs ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı şahıs ambulansa Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine Acil Servisine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Tokat, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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