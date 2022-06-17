Edinilen bilgiye göre olay; Büyükbeybağı Mahallesi Bulguroğlu çiftliği yolu üzerinde meydana geldi. Bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve AFAD bölgeye sevk edildi. Ekipler İ.Y'yi kurtarmak için harekete geçti. Halatlarla bağlanan şahıs ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı şahıs ambulansa Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine Acil Servisine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Tokat, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

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