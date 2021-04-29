Kayalıklardan düşen koyununa ulaşmak isterken mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Niğde'de kayalıklardan düşen koyununa ulaşmak isterken mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Merkez Kayardı bağları Lemsürü deresinde hayvanlarını otlatan Fatih Çelikbaş'ın bir koyunu kayalıklardan düştü.
Kurtarma amacıyla koyunun bulunduğu yere inen Çelikbaş, burada mahsur kaldı.
Çelikbaş'ın haber vermesiyle bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, iple inerek Çelikbaş'ı ve koyununu mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kaynak: AA
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