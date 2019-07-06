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Kayalıklardan düşen öğrenci helikopterle kurtarıldı

1 saat önce

Isparta'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na arkadaşlarıyla yaptığı tırmanış sırasında kayalıklardan düşen öğrenci helikopterle kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen öğrenci helikopterle kurtarıldı, System.String[]
Isparta'nın Aksu ilçesinde Dedegöl Dağı'na arkadaşlarıyla yaptığı tırmanış sırasında kayalıklardan düşen öğrenci helikopterle kurtarıldı.
Olay, Aksu ilçesi Dedegöl Dağı'nda meydana geldi. Hasan Demirhan, Veli Karameşe, Berkan Burak Dursun ve Uğur Kuşcu'nun, bu sabah saatlerinde yaptıkları tırmanış, neredeyse öğrencilerden birinin ölümü ile sonuçlanıyordu. 4 tıp fakültesi öğrencisi, Dedegöl Dağı'ndan inişe geçtikleri sırada öğrencilerden Hasan Demirhan ayağının kayması sonucu kayalık alandan sürüklenerek yaklaşık 20 metre aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edilerek yaralanan öğrencinin sarp ve kayalık bölgeden tahliyesi için çalışma başlatıldı.
YARALI ÖĞRENCİ HELİKOPTERLE KURTARILDI Karadan tahliyenin yaralı öğrenci için risk teşkil etmesi nedeniyle bölgeye helikopter talep edildi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma Timi, yaralanan öğrenciyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan öğrenci tedavi ve muayenesi için helikopterle hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:55 Kaynak: İHA
Isparta, Sabah, Aksu, Güncel
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