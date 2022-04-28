Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

28.04.2022 13:40

Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Düşmeden saatler önce arkadaşlarından helallik istemişKOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Kayalıklardan düşen 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Düşmeden saatler önce arkadaşlarından helallik istemiş

KOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Kayalıklardan düşen 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesinde bulunan metruk villaların olduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesinde öğrenci olan Barış Toptaş (21), isimli bir genç, arkadaşlarının yer aldığı sosyal medya grubundan 'Herkes hakkını helal etsin. Kayalıkların olduğu burundayım' diye mesaj attı. Mesajı gören arkadaşları, Toptaş'ın durumuna endişelenerek onu defalarca aradı. Toptaş'ın cep telefonuna gelen çağrılara cevap vermemesi üzerine arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelerek araştırma yaparak 10 metre falezden aşağıya inen ekipler, sahilde Toptaş'ın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Ekiplerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından genç üniversite öğrencisinin düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Barış Toptaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden gencin, boş zamanlarında inşaat işiyle uğraşan babasına yardım ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

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Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Fabrikada çalışan işçinin üzerine makine kapağı düştü Fabrikada çalışan işçinin üzerine makine kapağı düştü

Üniversite, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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