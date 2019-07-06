Son Dakika Haberleri: KAyalıklardan düşen üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

KAyalıklardan düşen üniversite öğrencisini jandarma kurtardı

58 dakika önce

- Hasan Karaduman'ın helikoptere alınması ve ilk müdahalenin yapılması ISPARTA - Isparta'nın Aksu ilçesinde Dedegöl dağına tırmanan Meram Üniversitesi öğrencilerinden Hasan Karaduman, ayağının kayması sonucu kayalık alandan 20 metre düşerek yaralandı.

- Hasan Karaduman'ın helikoptere alınması ve ilk müdahalenin yapılması ISPARTA - Isparta'nın Aksu ilçesinde Dedegöl dağına tırmanan Meram Üniversitesi öğrencilerinden Hasan Karaduman, ayağının kayması sonucu kayalık alandan 20 metre düşerek yaralandı. Karaduman ve beraberindeki 3 arkadaşı, Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı.
KAyalıklardan düşen üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:54 Kaynak: AA
Jandarma, Isparta, Aksu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşlarının haber alamadığı üniversite öğrencisi, evinde asılmış halde bulundu 10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Tatilden önce Meclis'te olacak! 80 bin kişiye af geliyor MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 18:53:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAyalıklardan düşen üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]