KAyalıklardan düşen üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
58 dakika önce
- Hasan Karaduman'ın helikoptere alınması ve ilk müdahalenin yapılması ISPARTA - Isparta'nın Aksu ilçesinde Dedegöl dağına tırmanan Meram Üniversitesi öğrencilerinden Hasan Karaduman, ayağının kayması sonucu kayalık alandan 20 metre düşerek yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:54 Kaynak: AA
- Hasan Karaduman
'ın helikoptere alınması ve ilk müdahalenin yapılması ISPARTA - Isparta
'nın Aksu
ilçesinde Dedegöl dağına tırmanan Meram
Üniversitesi öğrencilerinden Hasan Karaduman, ayağının kayması sonucu kayalık alandan 20 metre düşerek yaralandı. Karaduman ve beraberindeki 3 arkadaşı, Aydın Jandarma
Filo Komutanlığınca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı.
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