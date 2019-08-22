Son Dakika Haberleri: Kayalıklardan düşen vatandaş askeri helikopterle hastaneye sevk edildi
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Kayalıklardan düşen vatandaş askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

1 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kayalıklardan düşen vatandaş askeri helikopterle hastaneye sevk edildi, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşen bir vatandaşın Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine nakledildiği belirtildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:05 Kaynak: İHA
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