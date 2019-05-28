Kayalıklardan düşen vatandaşa helikopterli müdahale
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Menemen ilçesi Dumanlıdağ mevkisinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek ağır yaralanan vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ile kurtarıldı.
Menemen ilçesi Dumanlıdağ mevkisinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek ağır yaralanan vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ile kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:10 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Hatundere Mahallesi Dumanlıdağ bölgesinde yürüyüş yapan gruptan M.Ö. isimli vatandaş, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı. Ağır yaralanan M.Ö., 112 sağlık birimini arayarak yardım istedi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, yaralı şahsın karadan tahliyesinin mümkün olmaması üzerine durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından kazazede şahıs bulunduğu yerden alınarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. - MANİSA
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