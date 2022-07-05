Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik kayalıklardan düşen vatandaşın el birliği ile zorlu bir çalışma ile kurtarıldığını söyledi.

ADANA - Adana 'nın Aladağ ilçesinde kayalıklardan düşen vatandaş için jandarma, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri seferber oldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayalıklardan düşen vatandaşı kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.