Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı

09.05.2022 08:53

Osmaniye'de kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş, mahsur kaldığı yerden Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş, mahsur kaldığı yerden Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Düziçi ilçesi Yeni Farsak köyüne gelen F.B, köyün yakınlarındaki kayalıklarda gezerken dengesini kaybederek düştü.

Ayağını kıran F.B'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumunu bildirmesi üzerine, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

F.B'ye ulaşan ekipler, jandarma ve köylülerin yardımıyla yaralı vatandaşı sedyeyle 5 kilometre taşıyarak acil servis ekiplerine teslim etti.

Yaralı vatandaş, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Osmaniye'de kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı Osmaniye'de kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı Kayalıklardan düşen vatandaşın imdadına AFAD yetişti Kayalıklardan düşen vatandaşın imdadına AFAD yetişti

Osmaniye, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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