Kayalıklardan düşerek dağda mahsur kalan kişi ölü bulundu
11 dakika önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklardan düştüğü belirlenen kişi ölü bulundu.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:24 Kaynak: AA
'nin Pamukkale
ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklardan düştüğü belirlenen kişi ölü bulundu. Sabah
saatlerinde 5 arkadaşıyla Bağbaşı
Mahallesi seyir terası bölgesine giden ve İbiş Kahvesi mevkisi dönüşü kayalıklardan düşen Esat Yoruh'un (35) cesedine ulaşıldı.
Yoruh'u mahsur kaldığı yerden kurtarmak için AFAD
, UMKE ve AKUT ekipleri Çakıroluk mevkisindeki sarp kayalıklardan yaklaşık 200 metreden düştüğü anlaşılan Yoruh'a ulaşmak için çalışma yaptı.
Kayalık alana 5 saat sonra halatlar yardımıyla ulaşan ekipler Yoruh'un cenazesini çıkarttı.
Cenaze Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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