Son Dakika Haberleri: Kayalıklardan düşerek dağda mahsur kalan kişi ölü bulundu
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Kayalıklardan düşerek dağda mahsur kalan kişi ölü bulundu

11 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklardan düştüğü belirlenen kişi ölü bulundu.

Kayalıklardan düşerek dağda mahsur kalan kişi ölü bulundu, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklardan düştüğü belirlenen kişi ölü bulundu.

Sabah saatlerinde 5 arkadaşıyla Bağbaşı Mahallesi seyir terası bölgesine giden ve İbiş Kahvesi mevkisi dönüşü kayalıklardan düşen Esat Yoruh'un (35) cesedine ulaşıldı.
Yoruh'u mahsur kaldığı yerden kurtarmak için AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri Çakıroluk mevkisindeki sarp kayalıklardan yaklaşık 200 metreden düştüğü anlaşılan Yoruh'a ulaşmak için çalışma yaptı.
Kayalık alana 5 saat sonra halatlar yardımıyla ulaşan ekipler Yoruh'un cenazesini çıkarttı.

Cenaze Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:24 Kaynak: AA
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