Kayalıklardan Düşerek Ölen Çocuk Defnedildi

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, cep telefonuyla konuşurken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden kız çocuğu, toprağa verildi. Bağbaşı
Mahallesi'ndeki Seyir Terası mevkisinde cep telefonuyla görüntülü konuştuğu sırada yaklaşık 80 metreden düşerek yaşamını yitiren Ece Türkoğlu
'nun (14) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Atatürk
Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Türkoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Kayhan
Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, anne Ayşe ile baba Muammer Türkoğlu, aile yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı.
Olay
Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Terası mevkisine dün arkadaşları ile giden Ece Türkoğlu, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 80 metre yükseklikten düşmüş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.