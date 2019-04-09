Son Dakika Haberleri: Kayalıklardan Düşerek Ölen Çocuk Defnedildi

Kayalıklardan Düşerek Ölen Çocuk Defnedildi

33 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cep telefonuyla konuşurken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden kız çocuğu, toprağa verildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cep telefonuyla konuşurken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden kız çocuğu, toprağa verildi.

Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Terası mevkisinde cep telefonuyla görüntülü konuştuğu sırada yaklaşık 80 metreden düşerek yaşamını yitiren Ece Türkoğlu'nun (14) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Türkoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Kayhan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, anne Ayşe ile baba Muammer Türkoğlu, aile yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı.

Olay

Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Terası mevkisine dün arkadaşları ile giden Ece Türkoğlu, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 80 metre yükseklikten düşmüş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:22 Kaynak: AA
Denizli, Türkoğlu, Pamukkale, Güncel
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