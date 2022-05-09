KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞ, 5 KİLOMETRE TAŞINDI - Son Dakika
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KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞ, 5 KİLOMETRE TAŞINDI

09.05.2022 10:55

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla sedyeyle 5 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla sedyeyle 5 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Yeni Farsak köyünde gezmeye çıkan F.B., (46) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağa bir daha kalkamayan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Düşmenin şiddetiyle ayağı kırıldığı belirlenen F.B.?nin ayağı sargıya alınıp sedyeye sabitlendikten sonra, sağlık, jandarma, AFAD ve köylülerin desteğiyle yaklaşık 5 kilometre taşındı. Olay yerine yakın noktada hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞ, 5 KİLOMETRE TAŞINDI
KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞ, 5 KİLOMETRE TAŞINDI
KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞ, 5 KİLOMETRE TAŞINDI
KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞ, 5 KİLOMETRE TAŞINDI

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Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı Osmaniye'de kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı Osmaniye'de kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı

Jandarma, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞ, 5 KİLOMETRE TAŞINDI - Son Dakika


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