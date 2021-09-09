Üye Girişi
Kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi' tedavisi için Bursa'ya gönderildi - Son Dakika

Kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi' tedavisi için Bursa'ya gönderildi

09.09.2021 14:36

Kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi' tedavisi için Bursa'ya gönderildi -Elazığ'da tedavi altına alınan yavru ayı gözünde olan hastalıktan dolayı Bursa'ya gönderildi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi', Elazığ Fırat Üniversitesi...

Kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi' tedavisi için Bursa'ya gönderildi

- Elazığ'da tedavi altına alınan yavru ayı gözünde olan hastalıktan dolayı Bursa'ya gönderildi

ELAZIĞ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi', Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tamamlanan tedavisinin ardından Bursa Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Geçen ay Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Tekeli köyü bölgesinde yaralı bir yavru ayı gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından alınan ayı, tedavisi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine nakledildi. İlk belirlemelere göre, gözlerinin görmediği, çenesinin kırık ve genel durumu kötü olduğu tespit edilen yavru ayının tedavisine başlandı. Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han ve ekibi tarafından operasyona alınan yaralı ayının çenesi ameliyat edildi. Yine uygulanan tedaviler ile aynın genel durumu düzelirken bir gözü de kısmen görmeye başladı. 'Elfi' adı konulan yavru ayı tedavisinin ardından gözünde oluşan sıkıntıdan dolayı bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından alınarak Bursa Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Geldiğinde çenesinin kırık, genel durumunun kötü olduğunu aktaran Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Gözü için tedavi edilip ilaç uygulandı. 1 gözü görmüyor bir gözü de kısmen görüyor. Hayatını idame edemeyeceği için Doğa Koruma ve Milli Parklar aracılığıyla Bursa Hayvan Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmek üzere taburcu ettik. Doğal yaşama katkı sağladığımız için hayvanımızı da tekrardan doğaya kazandırdığımız için mutluyuz. Her zaman doğal yaşamı korumak adına ve yaban havanlarının tedavilerini korumak için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi olarak her zaman göreve hazırız" dedi.

Kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi' tedavisi için Bursa'ya gönderildi
Kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi' tedavisi için Bursa'ya gönderildi
Kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi' tedavisi için Bursa'ya gönderildi
Kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi' tedavisi için Bursa'ya gönderildi

Fırat Üniversitesi, Tunceli, Elazığ, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi' tedavisi için Bursa'ya gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e 14:36 Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı 14:29 Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı 14:21 Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi 14:16 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı 13:47 Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti 13:43 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti
Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü 13:37 Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı 13:20 Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı

Son Dakika Haberleri
14:45 Bu sezon çıktığı 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından hiç memnun değil
14:36 Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı
14:20 Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı
14:18 Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı
14:15 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi
13:56 Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
13:47 Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı
13:45 Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu
13:43 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti
13:23 Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti
Bu sezon çıktığı 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından hiç memnun değil Bu sezon çıktığı 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından hiç memnun değil         
14:45
Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın         
14:34
Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi         
14:29
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti         
13:56
Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu         
13:45
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü         
13:39
Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti         
13:23
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek         
12:52
Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır         
12:44
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlara karşı harekete geçti! 81 ilde marketlere denetim başladı Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlara karşı harekete geçti! 81 ilde marketlere denetim başladı         
12:33
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım         
11:57
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 14:53:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kayalıklardan düşerek yaralanan yavru ayı 'Elfi' tedavisi için Bursa'ya gönderildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement