Kayalıklardan düşerken tutunduğu ağaç hayatını kurtardı - Son Dakika
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Kayalıklardan düşerken tutunduğu ağaç hayatını kurtardı

22.07.2022 00:39
Kayalıklardan düşerken tutunduğu ağaç hayatını kurtardı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde iki arkadaşıyla ormanda gezintiye çıkan Muhammet Sözügüzel (16), manzara seyretmek isterken uçuruma düştü.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde iki arkadaşıyla ormanda gezintiye çıkan Muhammet Sözügüzel (16), manzara seyretmek isterken uçuruma düştü. 20 metre yuvarlandıktan sonra ağaca tutunan Sözügüzel, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alaşehir ilçesi Horuzumkeserler Mahallesi Değirmen Dere mevkisinde iki arkadaşıyla ormanda gezintiye çıkan Muhammet Sözügüzel, manzara seyretmek isterken ayağının kayması sonucu uçuruma düştü. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan Sözügüzel, bir ağaca tutunarak hayatta kaldı. Sözügüzel'in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, uçurumda tutunduğu ağaçta mahsur kalan Muhammet Sözügüzel'i halat yardımıyla kurtardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sözügüzel'in kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.


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Kaynak: DHA

Alaşehir, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayalıklardan düşerken tutunduğu ağaç hayatını kurtardı - Son Dakika

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