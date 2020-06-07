Kayalıklardan düştü, sedyeyle 2 kilometre taşındı - Son Dakika

Kayalıklardan düştü, sedyeyle 2 kilometre taşındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen Enis Tosun, AKUT, AFAD ve Anadolu Dağcılık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen Enis Tosun, AKUT, AFAD ve Anadolu Dağcılık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ayağı kırılan Tosun, sedyeyle yaklaşık 2 kilometre ambulansa taşındı. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yapan Enis Tosun, dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklardan düşerek yaralandı. Arkadaşları, hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerinde bulunan ve kayalıklara tırmanış hazırlıkları yapan Anadolu Dağcılık ekibi, Tosun'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra bölgeye AKUT Kocaeli ve AFAD ekibi geldi. Ayağı kırılan Tosun, sedyeye konularak, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşındı.AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, Enis Tosun'a kanyon içinde bulunan şelale yakınlarında ulaştıklarını belirterek, "Yaralı Ballıkayalar Kanyonu içinde bulunan birinci şelale yakınındaydı. Yaralıya yapılan müdahalenin ardından yaklaşık 2 kilometre sedye ile taşıyarak Ballıkayalar girişinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim ettik. Ayağında kırık vardı" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti

Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti