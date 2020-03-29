Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı - Son Dakika

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Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı
6 saat önce
Mersin'de hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık bölgede kayalıklardan düşerek yaralanan şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'de hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık bölgede kayalıklardan düşerek yaralanan şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Murat Uğuz adlı besici, merkez Mezitli ilçesi Tolkoy ve Takanlı mahalleleri arasındaki ormanlık bölgede hayvanlarını otlattığı sırada kayalıklardan düşerek yaralandı. Uğuz'u, mahsur kaldığı bölgede yaralı halde gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık görevlilerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaralı şahsı bulunduğu bölgeden çıkararak sedye ile 3 kilometre ötede bekleyen ambulansa ulaştırdı. Hastaneye kaldırılan Murat Uğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:13 Kaynak: İHA
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