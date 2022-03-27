KAYALIKLARDAN DÜŞÜP MAHSUR KALDI; AFAD KURTARDI - Son Dakika
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KAYALIKLARDAN DÜŞÜP MAHSUR KALDI; AFAD KURTARDI

27.03.2022 15:58

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan A.İ. (62), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan A.İ. (62), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Alibozlu Köyü yakınlarındaki kayalıklardan bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. Saat 10.00 sıralarında olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, A.İ. olduğu belirlenen yaralıyı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri. A.İ.?yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYALIKLARDAN DÜŞÜP MAHSUR KALDI; AFAD KURTARDI - Son Dakika


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