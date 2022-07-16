Çobanın cesedi incelemek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Çamlıyayla, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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