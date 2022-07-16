Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu

16.07.2022 10:31
Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan 70 yaşındaki çoban Abdullah Delikçi, ölü bulundu. Delikçi'nin tepeden kayalıklara düştüğü tahmin ediliyor. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan Abdullah Delikçi'den haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarı alan Çamlıyayla Jandarma ekipleri kayıp çobanı aramaya başladı.

50 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞMÜŞ

Mersin Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte arama çalışması yapan jandarma, kayıp çobanı 50 metre yüksekten kayalıklara düşmüş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Çobanın cesedi incelemek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Çamlıyayla, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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