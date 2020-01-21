Kayalıklardan uçuruma düşen vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklardan uçuruma düşen vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kayalıklardan uçuruma düşen vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

6 saat önce

Osmaniye'de kayalıklardan uçuruma düşerek yaralanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayalıklardan uçuruma düşen vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı, System.String[]

Osmaniye'de kayalıklardan uçuruma düşerek yaralanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Düziçi ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde kayalıklara tırmanan Mehmet Kazak, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yaralanan Kazak, cep telefonuyla 112 Acil Servisi arayarak durumunu bildirip yardım istedi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ulaşamayınca bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.


Ekiplerin, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılan Kazak, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - OSMANİYE

Yeşilyurt, Osmaniye, Düziçi, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:18 Kaynak: İHA
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