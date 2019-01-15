Son Dakika Haberleri: Kayalıkta Mahsur Alan Keçiler Kurtarıldı

Kayalıkta Mahsur Alan Keçiler Kurtarıldı

33 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıkta Mahsur Alan Keçiler Kurtarıldı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Midyat- Nusaybin kara yolunun Taka mevkisinde 4 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Keçi sahibi çabasına rağmen hayvanlarını indirmede başarılı olamayınca Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıktıkları kayalıklardan halat yardımıyla indirdiği keçileri sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Mardin, Midyat, Güncel
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