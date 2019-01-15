Kayalıkta Mahsur Alan Keçiler Kurtarıldı
33 dakika önce
Mardin'in Midyat ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin
'in Midyat
ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Midyat- Nusaybin
kara yolunun Taka mevkisinde 4 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Keçi sahibi çabasına rağmen hayvanlarını indirmede başarılı olamayınca Mardin Büyükşehir Belediyesi
'nden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıktıkları kayalıklardan halat yardımıyla indirdiği keçileri sahibine teslim etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:57 Kaynak: AA
Cani Kardeş, Ablasının Boğazını Keserek Öldürdükten Sonra Evi Ateşe Verdi
5 Dil Bilen Teyzenin Yeteneği, Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabiri Şaşırttı
Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi
Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek