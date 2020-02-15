Kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika
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Kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı

6 saat önce

Amasya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtardı.

Kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı, System.String[]

Amasya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtardı.


Amasya merkeze bağlı Aksalur köyü Şahin Kayası mevkisinde mahsur kalan keçi, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonrası kurtarılarak sahibine teslim edildi. - AMASYA

Aksalur, Amasya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
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