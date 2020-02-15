Kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı
6 saat önce
Amasya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
Amasya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtardı.
Amasya merkeze bağlı Aksalur köyü Şahin Kayası mevkisinde mahsur kalan keçi, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonrası kurtarılarak sahibine teslim edildi. - AMASYA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı