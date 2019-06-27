Son Dakika Haberleri: Kayalıkta mahsur kalan keçiler, 6 saatte kurtarıldı
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Kayalıkta mahsur kalan keçiler, 6 saatte kurtarıldı

33 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi, AFAD ekiplerinin 6 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Kayalıkta mahsur kalan keçiler, 6 saatte kurtarıldı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi, AFAD ekiplerinin 6 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
İlçeye bağlı Geben Mahallesi'ndeki 1900 rakımlı Meryemçil mevkiinde otlatmaya bırakılan 3 kişiye ait 15 keçi, 20 gün önce kayboldu. Hayvan sahipleri keçilerin 150 metre yükseklikteki kayalıkta mahsur kaldığını fark etti. Arazi şartları nedeniyle keçileri bulunduğu yerden indiremeyen sahipleri AFAD ekiplerinden yardım istedi. Malzemelerini eşek sırtında kayalık alana çıkartan ekipler 6 saat süren çalışma sonunda keçilerin tamamını 20 gündür mahsur kaldıkları yerden kurtarıp sahiplerine teslim etti.


- Andırınkahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:21 Kaynak: DHA
Geben, Andırın, AFAD, Güncel
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