Kayalıkta mahsur kalan keçiler, 6 saatte kurtarıldı
33 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi, AFAD ekiplerinin 6 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:21 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın
ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi, AFAD
ekiplerinin 6 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
İlçeye bağlı Geben
Mahallesi'ndeki 1900 rakımlı Meryemçil mevkiinde otlatmaya bırakılan 3 kişiye ait 15 keçi, 20 gün önce kayboldu. Hayvan sahipleri keçilerin 150 metre yükseklikteki kayalıkta mahsur kaldığını fark etti. Arazi şartları nedeniyle keçileri bulunduğu yerden indiremeyen sahipleri AFAD ekiplerinden yardım istedi. Malzemelerini eşek sırtında kayalık alana çıkartan ekipler 6 saat süren çalışma sonunda keçilerin tamamını 20 gündür mahsur kaldıkları yerden kurtarıp sahiplerine teslim etti.
- Andırınkahramanmaraş
Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar
Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok
Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı
Mardin'de kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi gözaltına alındı