Son Dakika Haberleri: Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı
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Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı

1 saat önce

Niğde'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı, System.String[]
Niğde'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Niğde Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinin Ketençimen Yaylası'nda kayalıklarda üç gündür mahsur kalan 2 keçiyi sahibi kurtaramayınca, Acil Arama ve Kurtarma (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler yapmış olduğu çalışmalar neticesinde üç gündür kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarılıp sahibi Mustafa Er'e teslim ettiler. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Azatlı, Çiftlik, Niğde, AFAD, Güncel
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