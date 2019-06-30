Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı
1 saat önce
Niğde'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD
ekiplerince kurtarıldı.
Niğde Çiftlik
ilçesi Azatlı
beldesinin Ketençimen Yaylası'nda kayalıklarda üç gündür mahsur kalan 2 keçiyi sahibi kurtaramayınca, Acil Arama ve Kurtarma (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden ekipler yapmış olduğu çalışmalar neticesinde üç gündür kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarılıp sahibi Mustafa Er
'e teslim ettiler. - NİĞDE
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