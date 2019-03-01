Son Dakika Haberleri: Kayalıkta Mahsur Kalan Kuzu Botla Kurtarıldı

Kayalıkta Mahsur Kalan Kuzu Botla Kurtarıldı

7 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki gün boyunca dere kenarındaki kayalıkta mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kayalıkta Mahsur Kalan Kuzu Botla Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki gün boyunca dere kenarındaki kayalıkta mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Yolbilen Mahallesi'nde yaşayan besici Abdullah Yıldız'a ait kuzu, otlarken civardan geçen Cırcıp Deresi'nin kenarındaki kayalıkta mahsur kaldı.

Yıldız ve beraberindekiler, iki gün boyunca uğraşmalarına rağmen kuzuyu kurtaramayınca, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kent merkezinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki mahalleye giden 5 kişilik itfaiye ekibi, botla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kuzuyu bulunduğu yerden kurtararak, sahibine teslim etti.

Aç ve susuz olduğu görülen kuzuya, çevredeki vatandaşlar ot ve su verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:31 Kaynak: AA

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