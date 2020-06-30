Kayalıkta mahsur kalan oğlağı AFAD ekibi kurtardı - Son Dakika

Kayalıkta mahsur kalan oğlağı AFAD ekibi kurtardı

TOKAT'ta kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan oğlak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

TOKAT'ta kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan oğlak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde hayvancılık yapan Sadık Pekel'in oğlaklarından biri, 2 gün önce köy yakınlarında bulunan Kale mevkisinde otlarken yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklara çıkınca mahsur kaldı. Pekel, çıktığı yerden inemeyen oğlak için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla oğlağı mahsur kaldığı yerden kurtararak sahİbi Sadık Pekel'e teslim etti.

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Kale, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:36 Kaynak: DHA

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