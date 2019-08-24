Kayalıktan denize atlayan kişi öldü
49 dakika önce
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sahildeki kayalıklardan denize atlayan Sedat Karaduman, akıntıya kapılarak boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:04 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Kandıra
ilçesinde, sahildeki kayalıklardan denize atlayan Sedat Karaduman
, akıntıya kapılarak boğuldu.
Kefken sahiline yakın noktada olan, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki Pembe Kayalar diye adlandırılan kayalara çıkan Sedat Karaduman, denize atladı. Karaduman, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, kısa süre içinde Karaduman'ın atladığı bölgeye yakın bir yerde cansız bedenine ulaştı. Sedat Karaduman'ın cansız bedeni Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde İş arkadaşından dayak yiyen genç kadın sosyal medyadan yardım istedi Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı 18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı