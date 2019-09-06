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Kayalıktan düşen çocuk ağır yaralandı

58 dakika önce

Siirt'te kayalıktan düşen çocuk ağır yaralandı.

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Siirt'te kayalıktan düşen çocuk ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Eruh ilesinde çobanlık yapan 16 yaşındaki Muhammet Ete, sürüyü otlattığı sırada dengesini kaybederek, kayalıklardan düştü.

Ağır yaralanan Ete, 112 Acil Servis ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt, Eruh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:32 Kaynak: AA
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