Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı - Son Dakika

Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı

15 dakika önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek bacağını kıran Hollandalı Annevan Der Veen'i (27) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek bacağını kıran Hollandalı Annevan Der Veen'i (27) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıkan Annevan Der Veen, saat 11.00 sıralarında deniz kenarına inmek isterken kayalıklardan düştü. Yaralanan Hollandalı turist 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyince, bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. JAK timi, Veen'in düştüğü alana sahil güvenlik botuyla ulaştı. Sol bacağında kırık olduğu belirlenen Veen, sedyeyle bota taşındı. Bota alınan Veen, koyda bekletilen ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alınan Veen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri
15:42 Muhtar fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
15:42 Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu...
15:42 Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
15:41 Bolu'da, uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adliyede
15:40 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 15:47:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]