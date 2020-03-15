Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı - Son Dakika
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Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı

6 saat önce

Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek bacağını kıran Hollandalı Annevan Der Veen'i (27) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek bacağını kıran Hollandalı Annevan Der Veen'i (27) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıkan Annevan Der Veen, saat 11.00 sıralarında deniz kenarına inmek isterken kayalıklardan düştü. Yaralanan Hollandalı turist 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyince, bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. JAK timi, Veen'in düştüğü alana sahil güvenlik botuyla ulaştı. Sol bacağında kırık olduğu belirlenen Veen, sedyeyle bota taşındı. Bota alınan Veen, koyda bekletilen ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alınan Veen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kayalıktan düşen Hollandalı turisti, JAK timi kurtardı

Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:52 Kaynak: DHA
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