Kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı
1 saat önce
Siirt'in Pervari ilçesinde kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:20 Kaynak: AA
Siirt'in Pervari ilçesinde kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı.
Alınan bilgiye göre Eyvalıbağı köyü kırsalında çoban olan Alihan Kaya (20), kayalıkta mahsur kalan kardeşi Ferdi Kaya'yı (19) kurtarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Birlikte düşen Kaya kardeşler yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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