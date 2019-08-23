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Kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı

1 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı.

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Siirt'in Pervari ilçesinde kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre Eyvalıbağı köyü kırsalında çoban olan Alihan Kaya (20), kayalıkta mahsur kalan kardeşi Ferdi Kaya'yı (19) kurtarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Birlikte düşen Kaya kardeşler yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:20 Kaynak: AA
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