Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayalıktan düşen kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Günyazı köyü Kepenek mezrasında meydana geldi. Hayvanlarını otlatmaya götüren Emine Keskin (54) isimli kadın, dengesini kaybederek kayalıktan düştü. Olay yerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - HAKKARİ