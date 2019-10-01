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Kayalıktan düşen kadın hayatını kaybetti

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayalıktan düşen kadın hayatını kaybetti.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayalıktan düşen kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Günyazı köyü Kepenek mezrasında meydana geldi. Hayvanlarını otlatmaya götüren Emine Keskin (54) isimli kadın, dengesini kaybederek kayalıktan düştü. Olay yerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - HAKKARİ

Şemdinli, Hakkari, Keskin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
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