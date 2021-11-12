KAYALIKTAN DÜŞEN NİLİFER'E ÜŞÜMEMESİ İÇİN MONTUNU VERDİ, KURTARILMASINA DA YARDIM ETTİ - Son Dakika

KAYALIKTAN DÜŞEN NİLİFER'E ÜŞÜMEMESİ İÇİN MONTUNU VERDİ, KURTARILMASINA DA YARDIM ETTİ
12.11.2021 16:59
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, falezlerden düşen Nilifer Gümüş'ün kurtarılmasına yardım eden belediyenin temizlik işçisi Sabri Altınışık'ı makamında ağırlayıp teşekkür etti.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, falezlerden düşen Nilifer Gümüş'ün kurtarılmasına yardım eden belediyenin temizlik işçisi Sabri Altınışık'ı makamında ağırlayıp teşekkür etti. Başkan Uysal, 'Belediyemizi çok iyi temsil ettin. Kahramanca davrandın. Yürekli davrandın. Bir hayat kurtardın. Seni tebrik ediyoruz" dedi. Başkan Uysal, Altınışık'ın davranışının gurur verici olduğunu söyledi.
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