Son Dakika Haberleri: Kayalıktan Düşen Yavru Yaban Keçisi ve Dereye Düşen Köpek, Tedavi Altına Alındı

Kayalıktan Düşen Yavru Yaban Keçisi ve Dereye Düşen Köpek, Tedavi Altına Alındı

2 saat önce

Kayalıktan düşen yavru yaban keçisi ve dereye düşen köpek, tedavi altına alındıKARS - Artvin'de kayalıktan yuvarlanan yavru yaban keçisi ile Kars Deresine düşen köpek, Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Kayalıktan düşen yavru yaban keçisi ve dereye düşen köpek, tedavi altına alındı

KARS - Artvin'de kayalıktan yuvarlanan yavru yaban keçisi ile Kars Deresine düşen köpek, Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.
Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde yer alan, idari, klinik ve rehabilitasyon bölümleri bulunan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı merkezde Ağrı, Iğdır, Ardahan, Bingöl, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane ve Artvin'den getirilen çok sayıda yabani hayvan tedavi ediliyor.
Bin 600 metrekaresi kapalı toplam 14 bin metrekare alana kurulan merkez, bölgedeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan boz ayı, vaşak, yırtıcı kuşlar, su kuşları ve birçok yabani hayvana hizmet veriyor.
Birçok yabani hayvanın şifa bulduğu merkezdeki 45 gönüllü öğrenci, veteriner hekimler nezaretinde yaban hayvanlarının bakımı ve tedavisi yapıp doğal ortamına salıveriyor.
Artvin Hatila Ormanlarında çok yüksekten düşen, bu senenin yavrusu dişi yabani keçi yaralı halde bulunarak Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alındı.
Bugün akşam saatlerinde araç çarpması sonucu Kars'ın Mezra köyü mevkiindeki köprüden Kars çayına bir köpeğin düştüğünü gören, bir vatandaşta durumu yetkililere bildirdi. Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sol arka ayağı kırılan köpek kurtarılarak bakım ve tedavisi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:13 Kaynak: İHA

Kars, Yaban, 3. Sayfa
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