Kayalıktan düşerek ölen adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Kayalıktan düşerek ölen adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

15.02.2023 09:56
Kayalıktan düşerek ölen adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Denizli'nin Çameli ilçesinde domuz avı yaptığı sırada kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği söylenen adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde domuz avı yaptığı sırada kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği söylenen adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı, ölen kişiyi çalılıkların arasında domuz sanarak vurduğunu iddia etti.

Olay, Çameli ilçesine bağlı Karadağ Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bahri Oğur'un (61) domuz avı yaptığı sırada kayalıktan düşerek öldüğü ihbarı sonrası bölgeye JASAT ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda ölen kişinin vücudunda saçma izleri olduğu ve olayın cinayet olabileceğinden şüphelenerek soruşturmayı genişletti. Cansız bedenin kaldırılmasının ardından yapılan çalışmalar çerçevesinde olay yerinde Halil O.'nun da (52) aralarında bulunduğu toplam 7 kişinin olduğu belirlendi. Alınan ifadeler neticesinde şüpheli Halil O., JASAT ekiplerine suçunu itiraf ederek çalıların içinden gelen Oğur'u domuz sandığını ve bir el ateş ettiğini söyledi.

Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Denizli, Çameli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıktan düşerek ölen adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

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