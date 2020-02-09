Kayalıktan düşerek yaralanan doğa yürüyüşçüsü kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayalıktan düşerek yaralanan doğa yürüyüşçüsü kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıktan düşerek yaralanan doğa yürüyüşçüsü kurtarıldı

15 dakika önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktığı sırada kayalık bölgede düşen kişi, 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktığı sırada kayalık bölgede düşen kişi, 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Dalaman Doğa Yürüyüşçüleri grubu üyesi Yusuf Ertuğrul Bodur (61), arkadaşlarıyla Sarsala Koyu mevkisinde yürüyüşe çıktı. Kayalık bölgede bir süre yürüyen Bodur, dengesini kaybederek düştü.

Ayak bileği kırılan Bodur'un arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ambulansa taşınan Bodur, hastaneye kaldırıldı.

Kayalıktan düşerek yaralanan doğa yürüyüşçüsü kurtarıldı

Yusuf Ertuğrul, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğum günü pastası yerken boğazına toplu iğne saplandı
Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı Meteoroloji'den 8 kente kritik çığ uyarısı Yenikapı'da Büyük Kudüs Mitingi düzenlendi

Son Dakika Haberleri
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 19:42:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayalıktan düşerek yaralanan doğa yürüyüşçüsü kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]