KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD EKİPLERİNCE YARALI OLARAK KURTARILDI - Son Dakika
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KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD EKİPLERİNCE YARALI OLARAK KURTARILDI

11.07.2022 21:28

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde kayalıklardan düşen Bilal Can (30), AFAD ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde kayalıklardan düşen Bilal Can (30), AFAD ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Lice ilçesi kırsal Çaylarbaşı mevkinde meydana geldi. Kayalıklardan düşen Bilal Can'ı görenler durumu ihbarla jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çalışma yaparak Can'ı düştüğü yerden kurtardı. Bölgede bekletilen ambulansa alınan Can, yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu Can'ın hastanede tedavisi sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD EKİPLERİNCE YARALI OLARAK KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD EKİPLERİNCE YARALI OLARAK KURTARILDI - Son Dakika
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