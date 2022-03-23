Kayalıoğlu'na Yeni Şebeke Hattı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayalıoğlu'na Yeni Şebeke Hattı

23.03.2022 14:16

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kayalıoğlu Mahallesinde 1,5 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı çalışmaları ile vatandaşların sıkıntılarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesinde 1,5 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşendi. Mahallede hidrofor sistemi ile su verilen bölüm yapılan çalışma ile doğrudan içme suyu deposundan su almaya başladı. Bu sayede, mahallede su sorunu çözüme kavuşturuldu.

"Büyükşehir'e ve MASKİ'ye ne zaman bir sıkıntımızı iletsek hemen çözülüyor"

Mahalle Muhtarı Armağan Ağdanlı, "Çalışmadan çok memnunuz. Hat döşenen noktada rakım yüksek olduğu için arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşanıyordu. Büyükşehir'e ve MASKİ'ye ne zaman bir sıkıntımızı iletsek hemen çözülüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayalıoğlu'na Yeni Şebeke Hattı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Eski Beşiktaşlı Redmond yeniden Premier Lig'de! Burnley ile sözleşme imzaladı
14:39 Eski Beşiktaşlı Redmond yeniden Premier Lig'de! Burnley ile sözleşme imzaladı
14:16 İYİ Partili Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü
14:12 İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
14:10 Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Ali Koç, Crespo'yu takımdan gönderiyor
14:06 Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ali Koç, Crespo'ya kapıyı gösterdi
13:39 40 yaşındaki Bergüzar Korel'in bikinili görüntüsü, hayranlarının ağzını açık bıraktı
13:34 Bergüzar Korel bikinili pozunu paylaştı, fit görüntüsü dikkat çekti
13:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş zam yapan ev sahiplerine sert çıkış: Bedelini ödeyecekler
13:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine: Bedelini ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 15:02:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kayalıoğlu'na Yeni Şebeke Hattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement